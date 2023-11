Spread Btp-Bund a quota 173, rendimento ai minimi da agosto

Chiusura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund tedesco, che ha terminato le contrattazioni in lieve calo (-1,8 punti base), a quota 173. Ben più significativa la flessione dei rendimenti in tutta l'Eurozona, che riflette l'aspettativa, alimentata dalla frenata dell'inflazione tedesca e spagnola a novembre, che il lavoro della Bce sui tassi sia finito. Il rendimento del Btp si è assestato al 4,165%, in calo di otto punti base, ai minimi dalla fine di agosto.



