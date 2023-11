Piaggio Aero consegna primo 'P.180 Avanti II+' all' Aeronautica

Lo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga (Savona) ha consegnato all'Aeronautica militare il primo 'P.180 Avanti II+' aggiornato, velivolo con una nuova configurazione basata su moderne tecnologie aeronautiche.

Lo comunica l'azienda in una nota spiegando che "la consegna rappresenta una significativa tappa del programma di ammodernamento della flotta delle forze armate, che prevede un totale di 13 velivoli".

Il velivolo consegnato rappresenta il 'caposerie', che servirà da modello per gli altri 12 aerei. Nell'ambito del programma è partito dallo stabilimento di Villanova d'Albenga anche il primo 'P.180 Avanti EVO+' destinato a essere consegnato nelle prossime settimane alla stessa Aeronautica militare: dopo essere decollato dal Riviera Airport, il velivolo ha raggiunto gli hangar della Piaggio Aerospace presso l'aeroporto di Genova dove - dopo essere stato sottoposto a ulteriori test - verrà verniciato e allestito con gli arredi interni.

Sia i velivoli ammodernati sia i nuovi in produzione, che verranno consegnati anche ad altre forze armate, saranno allestiti con una rinnovata avionica e con carrelli di atterraggio dotati di sistemi antislittamento, frenante e di steering all'avanguardia.



