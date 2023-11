Pier Silvio Berlusconi, 'puntiamo a confermare utile oltre i 200 milioni'

"Per quest'anno stiamo lavorando per confermare e se possibile superare l'utile del 2022", quando era stato di 216 milioni. Lo afferma l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo che la raccolta pubblicitaria in Italia per il gruppo "in ottobre é cresciuta dell'8,3%, in novembre del 9%".

La conferma per quest'anno degli utili 2022, con il tentativo di superarli, è slegato dalla caduta del ritorno della quota dalla partecipazione nella tedesca Prosieben. "Abbiamo provato ad accelerare sulle sinergie con le attività spagnole e ci siamo riusciti: abbiamo già realizzato circa la metà delle sinergie previste, cioè tra i 27 e i 30 milioni", aggiunge Berlusconi durante un incontro stampa sulla stagione televisiva.

I rapporti con Vivendi "sono cordiali, loro stanno rispettando il loro ruolo di socio silente: per il futuro non vedo grandissime prospettive ma un 'mai dire mai' si può sempre dire", spiega l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset, rispondendo a una domanda sul gruppo francese con il quale c'è stata una lunga battaglia.

Al momento Vivendi, che direttamente o indirettamente ha circa il 23% del Bisicone, non esce definitivamente dall'azionariato in quanto i prezzi di Borsa di Mfe-Mediaset non sono ai livelli previsti dagli accordi. "Comunque noi dall'inizio dell'anno in Piazza Affari siamo cresciuti del 18%, mentre la media dei broadcaster televisivi europei è in calo tra il 16 e il 18%", aggiunge Berlusconi durante un incontro stampa sulla stagione televisiva.



