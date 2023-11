Niente Iva sulla chirurgia estetica solo se curativa

Arriva l'esenzione dall'Iva per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica a fini terapeutici.

Lo prevede un emendamento riformulato del governo al decreto anticipi, all'esame della commissione Bilancio al Senato.

L'esenzione riguarda le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, ma a condizione che le finalità terapeutiche "risultino da apposita attestazione medica".

L'emendamento - che sarà votato nei prossimi giorni - riformula tre emendamenti presentati da parlamentari di maggioranza. L'esenzione Iva sulla chirurgia estetica a fini curativi scatta dall'entrata in vigore del provvedimento, mentre resta fermo il trattamento fiscale applicato alle prestazioni di questo genere effettuate in precedenza.



