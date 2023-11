Italgas lancia Nimbus, il primo contatore per l'idrogeno

Italgas lancia Nimbus, il primo contatore intelligente in grado di misurare tutti i gas, idrogeno compreso, miscelati tra loro. Il nuovo apparecchio è tra le attrazioni di Enlit, la fiera di Parigi dedicata ai temi dell'energia.

"Nimbus - spiega l'amministratore delegato di Italgas Reti Lorenzo Dell'Orco - è una pietra miliare per Italgas, nata del 1837 e per l'intera industria del gas". I primi 10 mila pezzi saranno pronti entro Natale, per arrivare a 20 mila a inizio gennaio, in modo da installarli per una serie di prove sul campo di 10 mesi, e arrivare a 1 milione entro il 2025 e circa 5,5 milioni entro il 2029.



