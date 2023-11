Il provvedimento sul salario minimo sarà all'esame dell'Aula della Camera il prossimo 4 dicembre. Lo ha deciso la Conferenza dei Capigruppo a Montecitorio. Sempre lunedì e sempre in discussione generale, cominceranno il proprio iter in Aula la legge delega europea e il decreto referendum.

Mentre il provvedimento sulle guide turistiche è atteso in Aula per mercoledì 6 dicembre e il voto finale per il giorno dopo, 7 dicembre.



