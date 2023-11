Via libera dell'Ue al corridoio dell'Idrogeno e a Callisto CO2

I progetti 'SoutH2 Corridor' e 'Callisto Mediterranean CO2 Network' che vedono Snam tra i partner operativi, sono stati inseriti nella sesta lista dei 'Progetti di Interesse Comune' dell'Unione Europea. Lo afferma il gruppo di San Donato sottolineando che il 'SoutH2 Corridor', conosciuto come 'Corridoio dell'idrogeno Italia - Austria - Germania', vede coinvolte oltre a Snam anche Trans Austria Gasleitung (Tag), Gas Connect Austria (Gca) in Austria, e Bayernets in Germania. Il 'Callisto Mediterranean CO2 Network' invece comprende anche il progetto 'Carbon Capture and Storage' (Ccs, cattura e immagazzinamento dell'anidrtide carbonica, ndr) di Ravenna, in joint venture con Eni. I 'Progetti di Interesse Comune' (Pci) sono selezionati dalla Commissione Europea ogni 2 anni e sono considerati come "progetti infrastrutturali transfrontalieri chiave", spiega Snam, ossia in grado di collegare i sistemi energetici dei paesi dell'Ue. I progetti Pci beneficiano di procedure accelerate di approvazione e implementazione, nonché, sotto determinate condizioni, dell'accesso a finanziamenti europei dal Connecting Europe Facility (Cef).



