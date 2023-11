Meloni, niente tagli ad assegni di vecchiaia, garantiti

Pensioni di vecchiaia senza penalizzazioni "per tutti, non solo per il comparto sanità". E per medici, infermieri e il comparto sanitario "un ulteriore meccanismo di tutela in modo da ridurre la penalizzazione all'approssimarsi all'età della pensione di vecchiaia" che però si sta ancora "valutando".

Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai sindacati al tavolo a Palazzo Chigi sulla manovra a proposito della stretta sulle pensioni di alcune categorie di dipendenti pubblici. L'esecutivo, ha garantito Meloni, è al lavoro per "risolvere e correggere", modificando la misura "nel migliore dei modi".



