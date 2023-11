L'Ue propone la proroga di un anno del price cap sul gas

La Commissione europea ha proposto una proroga di un anno delle misure di emergenza energetiche, tra cui il tetto al prezzo del gas, introdotte lo scorso anno in risposta alla crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Anche se quest'anno l'Ue si trova in una posizione molto migliore e gli strumenti di gestione della crisi si sono dimostrati efficaci per calmare i mercati e garantire forniture stabili, la proroga di altri 12 mesi fornirà un'ulteriore tutela poiché i mercati energetici globali rimangono tesi", evidenzia Bruxelles. La proposta ora dovrà essere approvata dai Paesi membri.

