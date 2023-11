Landini e Bombardieri contro la manovra, 'resta sbagliata'

"Conferma tutte le ragioni dello sciopero perché al di là dell'ascolto, al momento il governo non ha cambiato nulla della manovra". E sull'articolo 33, che riguarda le pensioni dei medici "si è limitato a dire che stanno ragionando. Continua a essere una manovra sbagliata". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a palazzo Chigi sulla manovra.

Il governo ha confermato l'impostazione della manovra. L'articolo 33", quello su aliquote e rendimenti pensionistici, "viene confermato: solo su questo stanno valutando eventuali modifiche". ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro fra esecutivo e sindacati. "Si conferma ancora una volta l'insensibilità alle tante richieste che vengono dalle piazze - ha aggiunto -. Alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo".

E' stato "un incontro molto importante sia nel metodo che nel merito" e "un segno di rispetto dopo le mobilitazioni". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro sulla manovra. "Noi abbiamo chiesto di ritirare l'articolo 33, il governo ci ha assicurato che interverranno dei cambiamenti e miglioramenti della norma: aliquote e rendimenti dei futuri trattamenti pensionistici di medici, infermieri, personale di enti locali, maestre d'asilo dovrebbero restare quelli attuali per la pensione di vecchiaia. E sta ragionando in queste ore per introdurre miglioramenti anche per la pensione anticipata".



