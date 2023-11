Italia in 2022 resta in testa nell'Ue per falsi sequestrati

;Nel 2022 nel mercato interno dell'Ue e alle frontiere sono stati sequestrati 86 milioni di articoli falsi per un valore di oltre 2 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto al 2021. In Italia sono stati sequestrati più del 50% degli oggetti, per il 33% del valore.

Rispetto ai sequestri sul mercato interno, poi, in Italia sono stati trovati il 63% dei falsi, per il 55% del valore: il Paese guida quest'ultima classifica dall'avvio nel 2008. E' quanto emerge da un rapporto congiunto della Commissione europea e dall'Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale (Euipo).

A livello Ue i cinque prodotti più sequestrati (il 72%) sono giochi, materiale da imballaggio, giocattoli, sigarette e Cd/Dvd.



