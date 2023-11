Difesa: Folgiero: su Subacquea investiremo molto presto

"La Subacquea è il nuovo dominio geopolitico dove non solo c'è da gestire temi di difesa in senso stretto, ma di sicurezza dei cavidotti e delle infrastrutture energetiche. È un dominio che va visto a 360 gradi per gli aspetti civili e militari e va presidiato creando un'industria che metta insieme le competenze puntando sulla tecnologia". Così l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in audizione Commissione Difesa della Camera nell'ambito dell'esame del Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2023-2025.

Folgiero ha spiegato che "è un vero e proprio nuovo spazio che va presidiato e progettato, per una curva di crescita come sviluppo prodotti e sistema di aziende, abbinando ai requisiti della Marina quelli dell'energia e degli altri settori. Ci crediamo moltissimo e investiremo molto presto".



