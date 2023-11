Avvio incerto per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che apre in terreno negativo (-0,09% a 29.315 punti) e poi comincia ad oscillare sopra e sotto la parità.

Sugli scudi fin dalle prime battute Mps e Banco Bpm in rialzo dell'1% mentre in fondo al listino si posiziona Diasorin (-1,99%)



