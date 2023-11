Borsa: Europa in calo, Londra -0,4%

Per la seconda seduta consecutiva le Borse in Europa scivolano e perdono terreno l'Euro Stoxx 600 (-0,6%). Londra lascia lo 0,41%, Parigi lo 0,57%, Francoforte lo 0,15%, Milano lo 0,28% e solo Madrid inverte rotta e sale dello 0,3 per cento. Novo Nordisk è tra i titoli che contribuisce maggiormente alla debolezza dell'indice di riferimento del continente (-2,3%) insieme ad Argenx (-11,2%).

La debolezza si propaga nel settore farmaceutico con Diasorin che in Italia lascia il 3,8% (maglia nera sul listino di Piazza Affari), AstraZeneca che perde lo 0,7 per cento.

Intanto i futures sugli indici americani preannunciano una seduta in calo anche a Wall Street. Quello sul DJ cede lo 0,08% e quello sul Nasdaq lo 0,2 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA