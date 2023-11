Ambiente, intermodalità, Pnrr, il focus con Ferraris

Intermodalità, l'ambiente e le infrastrutture dei trasporti sono i temi al centro dell'Ansa Incontra con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris in programma per mercoledì alle 15.00.

L'intervista, che racconterà il rapporto degli italiani con i trasporti, sarà trasmessa sul sito Ansa.it e sarà l'occasione per fare il punto sugli investimenti del Pnrr in campo ferroviario, ma anche sull'impegno ambientale di una delle più grandi società italiane, dalla produzione diretta di energia all'utilizzo di materie che consentono lo smaltimento dei vagoni dei treni.



