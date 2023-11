Verso pacchetto di modifiche del governo al dl anticipi

Sono attesi tra stasera e domattina gli emendamenti del governo e quelli dei relatori al decreto anticipi. E' quanto emerge al termine della riunione tra governo e maggioranza in commissione Bilancio al Senato sul provvedimento. Gli emendamenti del governo dovrebbero essere circa 10-12 e tra questi dovrebbe esserci anche quello sugli affitti brevi, per l'introduzione del codice identificativo nazionale (Cin). Sono attesi anche 4 emendamenti dei relatori, che recuperano delle proposte di maggioranza al decreto proroghe poi ritirate in Aula.

Al momento sono in corso gli incontri tra governo maggioranza e opposizioni. Il primo gruppo parlamentare ad essere stato ricevuto è Italia Viva. Le delegazioni di Pd, M5s e Avs parteciperanno - secondo quanto si apprende - tutte insieme al confronto.



