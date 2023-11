Unicredit esce dalla lista delle banche globali sistemiche

Unicredit esce dalla lista delle 29 banche sistemiche a livello globale stilata dal Financial Stability Board assieme al comitato di Basilea. Lo si legge in una nota. Unicredit era l'unica italiana a far parte della lista. Esce anche Credit Suisse. L'inclusione nella lista comporta per le banche una riserva di capitale aggiuntiva rispetto alle norme generali che varia dall'1 al 3,5%. Unicredit era nella fascia bassa della classifica con una richiesta dell'1%. Con la revisione odierna le 29 banche sono JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Hsbc, Agricultural Bank of China, Bank of China Barclays Bnp Paribas China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Industrial and Commercial Bank of China Mitsubishi Ufj Fg, Ubs, Bank of Communications, Bank of New York Mellon ,Groupe Bpce, Groupe Crédit Agricole, Ing, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, Wells Fargo.



