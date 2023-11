Sigen (Thales-Elt) a bordo per l'upgrade delle fregate Horizon

Sigen, consorzio tra Thales e Elettronica, sale "a bordo delle fregate Horizon per la modernizzazione del sistema di guerra elettronica. "Dopo la firma del contratto tra Occar (l'organizzazione congiunta europea per la cooperazione in materia di armamenti) e Naviris (j.v. tra Fincantieri e Naval Group) per il 'mid-life upgrade' delle quattro unità della classe Horizon in servizio presso le marine militari italiana e francese, nell'agosto 2023 - spiega oggi una nota - è stato firmato un sub-contratto tra Sigen e Naviris": rappresenta "la continuazione di quanto già avviato con successo nei programmi Horizon e Fremm e consolida il rapporto di collaborazione tra le due aziende per la fornitura di sistemi 'Ew' all'avanguardia, con contributi equilibrati da parte di entrambe le aziende".

Il contratto - commenta Domitilla Benigni, ceo e coo di Elettronica - "ha una valenza duplice e significativa per la nostra azienda: da un lato consolidiamo la nostra presenza di eccellenza nell'Ew a bordo di unità navali per le Marine Italiana e Francese e, allo stesso tempo, consolidiamo la lunga e proficua collaborazione con Thales. Entrambi gli aspetti consolidano il convinto contributo di Elt Group verso la Difesa europea".

"Siamo molto orgogliosi - dice Philippe Duhamel, executive vice-president 'defence mission systems' di Thales - di rafforzare la nostra collaborazione e partnership con Elt Group attraverso la fornitura del nostro esclusivo sistema di guerra elettronica (Ew) per la Marina italiana e quella francese, considerando i nuovi rischi e le minacce dello spettro elettromagnetico".



