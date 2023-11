"Con il decreto Energia vogliamo liberare le grandi potenzialità del nostro Paese, per renderlo riferimento nel Mediterraneo sulle rinnovabili: un provvedimento che vale 27,4 miliardi di investimenti. Vogliamo sostenere famiglie e imprese, per renderle ancor più protagoniste di una transizione bilanciata e realistica". Lo afferma il Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto, in merito al decreto Energia approvato in Consiglio dei Ministri.



