La fine del mercato tutelato di gas e luce non verrà prorogata, ma presso il Mase verrà istituito un tavolo tecnico per studiare modalità di passaggio che non danneggino le famiglie. Lo hanno reso noto all'ANSA fonti del Ministero. La fine del mercato tutelato del gas è fissata al 10 gennaio 2024, quella del mercato tutelato dell'elettricità al primo aprile.



