Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 173 punti, rispetto ai 174 punti della chiusura di venerdì. In flessione di dieci punti base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,27%.

In netto calo anche il tasso del Bund che cede 9 punti base al 2,54%. Scendono anche i rendimenti della Spagna al 3,53% (-9 punti) e quello della Grecia al 3,74% (-5 punti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA