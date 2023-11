Salvini: "Per lo sciopero del 15 dicembre farò quanto la legge permette". Landini: "La precettazione è un attacco alla libertà"

"Il diritto allo sciopero continuerò a garantirlo perché la Costituzione lo prevede, però penso all'altro sciopero annunciato per venerdì 15 dicembre sotto Natale: farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. "Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali farà tutto quanto la legge mi permette". Si va verso la precettazione? "Una cosa alla volta, intanto sono contento che questo lunedì si possa viaggiare", aggiunge Salvini a margine di un convegno a Milano.

"Abbiamo impugnato con la Uil il provvedimento di precettazione perché è un fatto autoritario e antidemocratico, non è mai successo nella storia democratica di questo Paese che un governo pensi di poter ledere il diritto di sciopero, che non è delle organizzazioni sindacali ma delle singole persone, attaccarlo vuol dire limitare la libertà delle persone". Lo ha ribadito il leader della Cgil Maurizio Landini, a Cagliari in occasione del corteo e dello sciopero di quattro ore che coinvolge l'intera Sardegna, nell'ambito della mobilitazione in tutta Italia contro la manovra del governo.

