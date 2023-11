Edison con Gr Value e Swiss life per nuovi impianti

Edison si allea con la joint venture di Gr Value con Swiss Life Asset Managers. (con due power purchase agreement) per realizzare un impianto eolico in Sicilia, a Partanna in provincia di Trapani, e un impianto fotovoltaico in Emilia-Romagna, a Bondeno in provincia di Ferrara. L'accordo, precisa una nota, ha una durata decennale e prevede il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti, GR Value si occuperà della realizzazione, costruzione e successiva gestione operativa dell'asset.

L'impianto eolico in Sicilia avrà una potenza installata di circa 22 MW e sarà uno dei primi realizzati in Italia attraverso lo strumento del PPA. Secondo le stime, i due impianti produrranno complessivamente circa 60 GWh annui, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 24 mila tonnellate di CO₂ equivalenti all'anno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA