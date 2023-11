Il decreto legge Energia appena approvato dal Consiglio dei ministri consente agli enti locali italiani di autocandidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari. Lo apprende l'ANSA da fonti del governo.

Il Dl non contiene le norme attese per le concessioni sull'idroelettrico.



