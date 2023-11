Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,29%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in leggero rialzo, sostenuta della debolezza dello yen, e in attesa delle nuove indicazioni macroeconomiche questa settimana, con l'inflazione in Giappone e l'attività manifatturiera in Cina. In apertura l'indice di riferimento Nikkei tratta vicino ai massimi in 33 anni, con un progresso dello 0,29% a quota 33.721,57, aggiungendo 96 punti.

Sul mercato valutario la divisa nipponica riavvia la fase di debolezza sul dollaro a 149,50, e sull'euro a 163,50.



