Borsa: Milano chiude in calo con le banche, scivola Leonardo

La Borsa di Milano (-0,31%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Leonardo (-3,5%) mentre si mette in mostra Tim (+2,6%), quest'ultima con gli anticipi del Pnrr per le Tlc e l'organizzazione di Netco. Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 173 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di 10 punti base al 4,27%.

Seduta negativa per le banche con Unicredit (-1,3%), nel giorno in cui esce dalla lista delle 29 banche sistemiche a livello globale, Fineco e Mediolanum (-1,2%), Mps e Banco Bpm (-0,9%), Bper (-0,8%) mentre è positiva Intesa (+0,02%), con il rialzo delle stime di utile da parte di Jefferies. Vendite anche sull'energia con il prezzo del petrolio in calo. In flessione Saipem (-1%), Tenaris (-0,7%), Eni (-0,2%).

Giornata negativa anche per Prysmian (-1,9%) e Stm (-0,5%).

Contrastate le auto dove Iveco perde l'1,2%, Stellantis (-0,3%) mentre Cnh sale dello 0,7%. Nel listino principale si mettono in mostra le utility con il prezzo del gas ancora in calo. Sale Hera (+1,4%), Erg (+1,1%), A2a (+0,6%) e Enel (+0,3%). Bene anche Pirelli (+0,9%) e Amplifon (+0,7%). Fuori dal listino principale in forte calo Eprice (-20%), Risanamento (-5,6%) e Bialetti (-5,4%).



