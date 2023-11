Borsa: l'Europa prosegue fiacca dopo Wall Street, Milano +0,1%

Le Borse europee proseguono fiacche dopo l'avvio debole di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento della crescita economica globale, dopo il calo dei profitti industriali della Cina. In flessione anche i titoli di Stato mentre la presidente della Bce, Christine Lagarde, sostiene che l'inflazione potrebbe leggermente risalire.

Poco mosso l'indice stoxx 600 (-0,08%). Seduta debole per Londra e Madrid (-0,2%), Parigi (-0,1%) mentre Milano gira in rialzo e guadagna lo 0,1%. I listini sono appesantiti dalle auto (-0,4%). Vendite anche sulle banche (-0,3%) e sulle assicurazioni (-0,1%). Poco mossa l'energia (+0,05%), con il prezzo del petrolio in lieve calo. Il Wti scende dello 0,3% a 75,3 dollari al barile e il Brent si attesta a 80,3 dollari (-0,3%). In luce le Ttlc (+0,4%) ed il settore immobiliare (+0,8%).

Acquisti sulle utility (+0,6%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 4,3% a 44 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 43 euro.

Sul fronte valutario l'euro scende a quota 1,0933 sul dollaro mentre tra i metalli, l'oro resta sopra i 2.000 dollari l'oncia (2.011 dollari).

A Piazza Affari in luce Amplifon (+2,4%) e Tim (+2,3%). Bene anche le utility con A2a (+1,8%) e Hera (+1,6%), Erg (+1%) e Enel (+0,7%). Scivola Leonardo (-2,9%). Male anche Unicredit (-0,9%), nel giorno in cui esce dalla lista delle 29 banche sistemiche a livello globale stilata dal Financial Stability Board assieme al comitato di Basilea. Male anche Prysmian (-0,7%) e Stm (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 174 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,29 per cento.



