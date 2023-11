Avvio debole per le principali Borse europee in attesa del discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, al parlamento Ue. L'indice Cac 40 di Parigi ha aperto invariato, il Ftse 100 di Londra cede lo 0,35% e il Dax di Francoforte è in calo dello 0,14%.



