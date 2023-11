Borsa: l'Asia in calo con i dati sull'industria cinese

Avvio di settimana in rosso per le Borse asiatiche, frenate dalle preoccupazioni per l'economia cinese. L'andamento dei profitti delle società industriali, la cui crescita ha rallentato ad ottobre al 2,7%, ha stoppato l'ottimismo che aveva alimentato il rally dei listini azionari la scorsa settimana, pesando anche sui future a Wall Street e in Europa, tutti in calo.

Tokyo ha perso lo 0,5%, Sydney lo 0,7%, Seul lo 0,04% mentre Hong Kong e Shanghai cedono lo 0,3% e Shenzhen lo 0,4%. Oggi gli occhi degli investitori sono puntati sul discorso della presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo, mentre in settimana si guarderà alla fiducia dei consumatori americani, all'inflazione nell'eurozona e agli indici pmi manifatturieri.

Sul fronte delle materie prime l'oro si porta sui massimi da metà maggio (+0,7%, a 2.010 dollari l'oncia), in scia alla debolezza del dollaro e alle scommesse sulla fine dei rialzi dei tassi da parte della Fed mentre la tregua in Medio Oriente frena il petrolio (-0,6%): in attesa della riunione dell'Opec+ di giovedì il Wti tratta a 75,1 dollari al barile e il Brent a 80,1 dollari.



