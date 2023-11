Auto, Italia anziana, in strada vecchie e poche elettriche

Poche auto elettriche in circolazione nonostante una rete capillare di rifornimento, sempre meno spostamenti green (bici o micromobilità), la "vecchia auto" sempre in moto e all'orizzonte un problema serio: meno studenti e quindi una domanda di spostamenti con i mezzi pubblici in forte calo. E' il quadro, da "inverno demografico" tracciato nel ventesimo Rapporto sulla mobilità degli italiani a cura di Isfort, l'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, che verrà presentato lunedì prossimo, 27 novembre al Cnel.

Per la prima volta, nel 2022 il numero di autovetture che circolano sulle strade supera i 40 milioni, con un incremento del +1% rispetto al 2021 e del +19% negli ultimi 20 anni. Cresce il tasso di motorizzazione, passando dalle 58,8 auto del 2002 alle 68,1 del 2022. È un dato di 10 punti superiore a Francia e Germania.

Le sole auto ad alimentazione elettrica pura (escluse quindi le ibride) sono passate da poco meno di 1.500 immatricolazioni nel 2015 (0,09% del venduto) ad oltre 67mila nel 2022 (5,11%); la variazione negativa tra il 2021 e il 2022 è stata molto forte (-27%). Riguardo le infrastrutture per la ricarica elettrica, alla fine del 2022 ne sono state rilevate poco meno di 20mila e oltre 36mila punti di ricarica con un incremento rispettivamente del +46,2% e del +41,2% rispetto a fine 2021.

Il trasporto pubblico continua ad essere snobbato dagli italiani: dopo il crollo del 2020 il tpl cerca di recuperare ma il 7,4% del 2022 o anche il 7,6% del primo semestre del 2023, sono ancora molto lontani dai livelli pre-Covid (10,8% nel 2019). A questo vanno sommati la carenza di servizi e di infrastrutture dedicate, soprattutto le reti ferroviarie nelle aree urbane, mancanza di politiche ad hoc e di fondi insufficienti o mai arrivati. E sarà ancora più marginale per la carenza nei prossimi anni di studenti come in qualunque "Paese vecchio".



