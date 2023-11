Tim vara organizzazione NetCo, occupa 20mila persone

Tim vara l'organizzazione della cosiddetta NetCo, il ramo d'azienda che verrà conferito in FiberCop al closing dell'operazione di cessione della rete fissa a Kkr, previsto per l'estate 2024. Lo rende noto un comunicato del gruppo Tlc.

Il ramo d'azienda comprenderà l'infrastruttura di rete fissa e gli immobili di pertinenza, di cui avrà in carico la gestione, l'attività wholesale e l'intera partecipazione nella controllata Telenergia. La divisione si compone di oltre 20mila persone. La componente servizi di Tim (ServCo) occuperà al primo dicembre circa 16.300 'Full Tim equivalent', corrispondenti a circa 17.500 persone.



