Da Fondazione Cariplo 153 milioni in attività filantropiche 2024

Fondazione Cariplo mette in campo 153 milioni di euro per le attività filantropiche del 2024. Di tali risorse 20 milioni sono destinate a due iniziative a livello nazionale insieme alle altre fondazioni di origine bancaria: il Fondo per il contrasto alla povertà educativa e il Fondo repubblica digitale.

Gli interventi della più grande fondazione in Italia, azionista di Intesa Sanpaolo, si snoderanno, all'apertura di un nuovo mandato con gli organi sociali da poco rinnovati, lungo quattro direttrici strategiche che puntano a creare valore condiviso (con 52,6 milioni a disposizione l'anno prossimo), a ridurre le disuguaglianze (24,7 milioni), allargare i confini (27,7 milioni) e creare le condizioni abilitanti al rafforzamento delle comunità (17,9 milioni). I restanti 30,3 milioni del budget 2024 sono invece altri strumenti e azioni che includono le erogazioni istituzionali e le iniziative comuni dell'Acri.

Sule 4 linee programmatiche convergeranno le aree di intervento dell'ente: ambiente, arte e cultura, servizi alla persona e ricerca scientifica.

"Dobbiamo contrastare la povertà in modo sinergico.

Fondazione Cariplo lo farà coinvolgendo su questi obiettivi tutte le aree di intervento: se da un lato il principale intervento appare quello del sociale, dall'altro anche chi opera in campo culturale, ambientale e in quello della ricerca potrà e dovrà dare un importante contributo. Appare evidente che sia necessario agire a due livelli: sulle emergenze, per garantire i bisogni primari, e su tutto ciò che può generare sviluppo economico", ha affermato il presidente Giovanni Azzone.



