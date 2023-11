Borsa: Milano tiene dopo Wall street, bene Mps e Intesa

Mercati azionari del Vecchio continente piatti dopo l'avvio di Wall street: le Borse migliori sono quelle di Milano e Amsterdam, che salgono dello 0,4%, con Francoforte e Madrid in rialzo dello 0,2%. In aumento dello 0,1% Parigi e in calo dello 0,2% Londra.

In lieve ribasso i listini azionari di Mosca con il gas stabile sui 47 euro al Megawattora. In leggero calo rispetto all'avvio lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 174 punti base contro i 176 della partenza della seduta.

In questo quadro in Piazza Affari Mps guida i rialzi tra titoli principali con un aumento del 2% a 2,99 euro, mente Intesa sale dell'1,5%. Deboli Inwit (-1,2%) e Moncler, che cede l'1,5%.

Nel paniere a minore capitalizzazione prosegue il buon momento di Mfe-Mediaset, che con il titolo B maggiormente rappresentativo cresce di oltre l'1% a tre euro dopo la corsa della vigilia su conti migliori delle attese e il proseguimento del programma di taglio dei costi.



