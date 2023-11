Borsa: l'Europa viaggia senza smalto, a Milano in luce Mps

Le Borse si confermano senza smalto con l'indice d'area, lo stoxx 600, che viaggia poco sotto la parità condizionato dalla debolezza dei titoli legati ai beni di consumo e al tech. Dopo la chiusura per il giorno Ringraziamento gli indici guardano alla riapertura di Wall Street, sebbene a orario ridotto nel giorno del Black Friday.

Il tema resta sempre l'inflazione (ancora non vinta) e l'approccio che intendono adottare le banche centrali per il futuro con il rebus dei tassi alti ancora per quanto tempo.

Intanto dalla Germania è arrivata la conferma della stagnazione dell'economia con il dato del pil del trimestre a -0,1% mentre l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche a novembre è salito ma leggermente meno rispetto alle previsioni.

Tra i listini, Francoforte è invariata, Parigi segna un +0,02%. Londra lascia sul terreno lo 0,44%. La più convinta sembra Milano (Ftse Mib +0,14% a 29.271 punti) con Mps che allunga il passo è sale a +2,15% e, a seguire, Intesa (+1%) .

Sempre maglia nera Moncler (-0,73%).

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 176 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,4%.

Sul fronte delle materie prime il petrolio è debole con il wti in calo a 76 dollari e il brent piatto sopra 81 dollari. Il gas resta sui 46 euro al megawattora (-1,7%). Per i cambi l'euro e poco mosso e scambia a 1,0910 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA