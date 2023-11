Borsa: l'Europa cauta guarda a Wall Street, Mps scalda Milano

La Borsa di Milano resta la migliore tra le Piazze europee con un cauto +0,3% grazie agli acquisti su Mps (+2,9%) seguita da Intesa Sanpaolo (+1,4%) .

Sempre sotto vendita Moncler (-1,2%) con Inwit (-1%).

Tra gli altri listini Parigi segna un +0,13%. Senza grandi spunti anche Francoforte (+0,08%) con l'economia in stagnazione certificata dal dato definitivo sul pil del terzo trimestre a -0,1%. Londra cede invece lo 0,13%.

Il mercato guarda a Wall Street i cui future sono positivi e che riapre, dopo il giorno del Ringraziamento, mentre i Treasury sono in recupero e si allineano a quelli europei. Poco mossi invece rendimenti dei decennali italiani al 4,38% con lo spread tra Btp e Bund che lima a 175 punti dai 176 dell'avvio. Sono la lente ci sono anche le quotazioni del petrolio poco variate (wti -0,5% a 76,6 dollari, brent +0,25% a 81,6 dollari), dopo il calo di ieri sulla decisione dell'Opec+ di posticipare al 30 novembre il meeting per decidere le mosse future. Sempre per le commodity il prezzo del gas resta a 46 euro al megawattora con una flessione dell'1%.

Quanto ai cambi l'euro è piatto a 1,0910 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA