Bonaccini: 'Molto preoccupato, l'Italia ripiegata su se stessa'

"Francamente sono molto preoccupato, vedo un Paese ripiegato su se stesso, non vedo scelte all'orizzonte adeguate ai bisogni che ha l'Italia, primi tra tutti gli investimenti". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, partecipando alla prima giornata degli Stati generali della Ripartenza organizzati dall'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia a palazzo della Residenza a Bologna.

C'è "una stima di crescita che è stata dimezzata sia dal governo sia dai più importanti centri studi - aggiunge Bonaccini - da quello di Confindustria alle istituzioni europee, e che porterà il prossimo anno il Paese a crescere molto meno di quello che si pensava". A pesare sulla crescita e sulla ripresa sono anche la guerra in Ucraina, l'inflazione, la crescita dei costi delle materie prime e la stagnazione in Germania "che si trascina dietro le economie dei Paesi, come l'Italia, che sull'export hanno avuto una valvola di sfogo".

"Non sono un'economista, ma mi hanno spiegato che quando c'è bassa crescita o stagnazione l'unica leva per far girare l'economia e far ripartire lavoro e impresa è quella degli investimenti", ha detto Bonaccini.

L'obiettivo dell'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia e degli 'Gli Stati Generali della Ripartenza', ha sottolineato inaugurando la due giorni il presidente del Comitato d'indirizzo dell'Osservatorio, Luigi Balestra, "è creare un polo di aggregazione di una comunità che sappia dialogare superando quelle che alle volte sono delle visioni unilateralistiche e creare confronto perché ci si trova di fronte alla necessità di effettuare dei percorsi e delle scelte fondamentali per il progresso e lo sviluppo del Paese". "L'idea del dialogo è assolutamente da privilegiare rispetto agli obiettivi che l'Italia si deve prefiggere di realizzare nel breve, medio e lungo periodo", ha aggiunto.



