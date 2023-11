Black Friday, scioperi e proteste negli stabilimenti Amazon

Il Black Friday è una giornata di protesta per i lavoratori di Amazon, con scioperi e mobilitazioni in 30 Paesi nel mondo che toccheranno anche il sito di Castelsangiovanni, nel Piacentino. La campagna di mobilitazione globale ha preso il nome di 'Make Amazon Pay' tradotto con 'Amazon deve pagare' inteso come debito che la multinazionale ha nei confronti dei propri dipendenti, della società, del pianeta. Secondo il sindacato GMB, più di 1.000 lavoratori del magazzino di Amazon a Coventry, in Inghilterra, sciopereranno. E ci sono scioperi anche in Germania.



