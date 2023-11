Ance, su Superbonus aspettiamo soluzione crediti e proroga

"Certamente io oggi farò un passaggio su questa narrazione che sembra che le colpe di tutti mali di questo questo paese derivino dal Superbonus". Lo ha detto la presidente dell'Ance Federica Brancaccio arrivando a Palazzo Chigi per l'incontro sulla manovra. "Poi, era una misura eccezionale, a termine, noi non abbiamo mai protestato, perché lo sapevamo, ma stiamo ancora aspettando da un anno una soluzione promessa dal governo per i crediti incagliati e anche una proroga necessaria a una chiusura ordinata, per quei cantieri in fase di ultimazione e che sono i condomini", aggiunto.

"Non ci possiamo dimenticare che abbiamo avuto anche una crescita grazie al Superbonus. Questo non è giusto, non lo possiamo accettare, non è giusto per quei cittadini e imprese che hanno semplicemente applicato delle leggi", ha detto Brancaccio. Per quanto riguarda la necessità di una proroga dell'incentivo per i condomini, Brancaccio ha ricordato che "sulle unifamiliari sono state date ben 4 proroghe. Ci sono i condomini, soprattutto quelli delle periferie, che sono ad un passo dall'ultimazione e non si possono lasciare cantieri, famiglie e imprese in questa situazione". A chi le chiedeva se ci fosse un margine per inserire la proroga nel maxiemendamento alla manovra, Brancaccio ha detto: "Noi lo stiamo chiedendo, continueremo a chiederlo fino all'ultimo momento, perché davvero se pensano davvero che la cura di tutti i mali sia questo, si rischia che sia peggiore del male".



