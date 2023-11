Ance, su Superbonus aspettiamo soluzione crediti e proroga (2)

"Non ci possiamo dimenticare che abbiamo avuto anche una crescita grazie al Superbonus. Questo non è giusto, non lo possiamo accettare, non è giusto per quei cittadini e imprese che hanno semplicemente applicato delle leggi", ha detto Brancaccio. Per quanto riguarda la necessità di una proroga dell'incentivo per i condomini, Brancaccio ha ricordato che "sulle unifamiliari sono state date ben 4 proroghe. Ci sono i condomini, soprattutto quelli delle periferie, che sono ad un passo dall'ultimazione e non si possono lasciare cantieri, famiglie e imprese in questa situazione".

A chi le chiedeva se ci fosse un margine per inserire la proroga nel maxiemendamento alla manovra, Brancaccio ha detto: "Noi lo stiamo chiedendo, continueremo a chiederlo fino all'ultimo momento, perché davvero se pensano davvero che la cura di tutti i mali sia questo, si rischia che sia peggiore del male".



