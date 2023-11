Wartsila: sindacati incontrano istituzioni, siamo in attesa

Una "curiosa attesa". Così i sindacati di categoria hanno definito lo stato sulla vertenza Wartsila al termine dell'incontro svoltosi stamani con il Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, e con l'assessora regionale al Lavoro, Alessia Rosolen.

Questa mattina le segreterie territoriali di Fim Fiom Uilm e le Rsu di Wartsila, insieme con una cinquantina di lavoratori, hanno tenuto un presidio in piazza Unità d'Italia davanti alla Prefettura per "far sentire la voce del sindacato e dei lavoratori". I sindacati nei giorni scorsi avevano espresso "forte preoccupazione per l'assenza di informazioni rispetto al futuro" della fabbrica. Una delegazione è stata dunque accolta in Prefettura ricevendo in merito assicurazioni sul fatto che il piano prosegue il suo iter, dopo la manifestazione di interesse di Mitsubishi e Ansaldo Energia per rilevare il polo produttivo dell'impianto Wartsila di Bagnoli Val Rosandra.

La preoccupazione dei sindacati era dovuta al fatto che "ci sarebbe dovuto essere un confronto al Mimit già alla fine di settembre", incontro che non si è svolto e che è stato convocato successivamente per il 30 novembre prossimo.



