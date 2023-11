Unem, a ottobre consumi petroliferi in rialzo; bene jet fuel

Lieve incremento per i consumi petroliferi italiani che ad ottobre sono risultati in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso mese del 2022. Lo ha rilevato l'Unem precisando che invece c'è stato un "netto progresso per il totale delle vendite al mercato - ossia escludendo dai consumi totali quelli connessi alle attività industriali di raffinazione - cresciute del 4,5% (+196.000 tonnellate), il miglior risultato dell'anno, grazie al buon andamento dei prodotti legati alla mobilità aerea e stradale (favoriti da un giorno di consumo in più)".

Il contributo maggiore, afferma l'Unione energie per la mobilità, è venuto dal trasporto aereo (+25,6%), con volumi prossimi ai livelli pre-Covid, mentre i carburanti (benzina+gasolio), pur evidenziando un progresso dell'1,6% (+43.000 tonnellate), sono inferiori di oltre il 2% rispetto ai livelli pre-pandemici.

Quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, in media la benzina a ottobre è stata pari a 1,940 euro al litro, circa 27 centesimi in più rispetto all'ottobre del 2022 quando vigeva l'accisa ridotta, mentre il gasolio si è attestato a 1,907 euro, 9 centesimi in più. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio sono risultati inferiori di 3,6 centesimi rispetto alla media dell'area euro.

Nei primi dieci mesi dell'anno i consumi totali si sono ridotti dell'1,4% rispetto al 2022, in larga parte per il "crollo" della petrolchimica (-540.000 tonnellate) e nonostante il sostegno della mobilità stradale e la ripresa del trasporto aereo, che insieme hanno superato di oltre 750.000 tonnellate i volumi dello stesso periodo dello scorso anno. La benzina, con quasi 6,9 milioni di tonnellate (+5%, +329.000 tonnellate), ha trainato in positivo i carburanti, mentre il gasolio motori è risultato in calo dell'1,3% (-258.000 tonnellate) a causa della flessione registrata sul canale extra-rete (-4%).



