Rai Kids insegna la finanza ai bambini con Pipo,Pepa&Pop

Pipo, Pepa e Pop, tre personaggi di animazione nati dalla fantasia delle sorelle Fiorella e Maria Elena Congedo insieme a Rai Kids, spiegano l'economia e la finanza ai bambini dai 5 anni in su. Un tema considerato 'da grandi' che diventa un gioco grazie alla consulenza scientifica di Flic, la fondazione per l'educazione e l'inclusione economico-finanziaria del Financial Times, supportata dal contributo di Apulia Film Fund.

Da lunedì 27 novembre, tutti i giorni, alle ore 10.30 su Rai Yoyo e dal 2 dicembre con un doppio episodio anche il sabato e la domenica, alle 16:30 i fratellini Pipo e Pepa, accompagnati dal cagnolino Pop, imparano come funziona il bancomat e la macchina 'sputa soldi' insieme ad Adam, un folletto scozzese, ispirato al padre dell'economia moderna, Adam Smith, che abita in un salvadanaio magico.



