Pichetto, a febbraio possibile nuova asta per le rinnovabili

"Per febbraio potrebbe arrivare la 14esima asta Fer (fonti di energia rinnovabile, n.d.r.), visto che i 1000 megawatt della 13esima asta Fer sono stati completati". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla terza conferenza annuale dell'Italian Forum of Energy Communities, in corso a Roma.

Pichetto ha citato anche "la partita che riguarda il biometano, dove ci sono 220 milioni di metri cubi oggetto di produzione".

Dopo l'ok ieri da parte della Commissione europea al decreto sulle comunità energetiche rinnovabili e ai 5,7 miliardi di fondi per sostenerle, il ministro ha detto che "è importante mettere a punto in ogni particolare il funzionamento, che sia chiaro e trasparente. Ci sarà qualche groviglio, qualche granello negli ingranaggi. Sta al Gse (la società pubblica per la promozione delle rinnovabili, che darà le autorizzazioni alla comunità, n.d.r.) dare la soluzione in modo chiaro e trasparente, per rendere più lineare possibile il procedimento".

Quella delle Cer per Pichetto "è una sfida paese. E' difficile dire se vale la nostra stima iniziale di 15 - 20mila Cer, o se si può arrivare a centinaia di migliaia, come sostiene uno studio recente. Questo è un meccanismo che può essere una spinta particolare al sistema nazionale di produzione, e una spinta educativa alla misurazione del consumo da parte delle utenze domestiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA