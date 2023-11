Ocse: continua il calo dell'import export nel G20

Continua il calo del commercio di merci nella zona del G20: è quanto riferisce l'Ocse, l'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale con sede a Parigi. Dopo la diminuzione registrata nel secondo trimestre, precisa l'Ocse, le esportazioni e le importazioni sono nuovamente calate rispettivamente dell'1,2% e del 2,1% nella zona del G20, riflettendo un prolungato rallentamento, in particolare, in Asia ed Europa dell'Est. L'export di merci è diminuito dell'1,5% nell'Unione europea e di oltre il 2% in Germania e in Francia, soprattutto per il calo delle vendite di macchinari e materiali di trasporto. In Italia l'export di merci si è contratto del -0,5% nel terzo trimestre contro il -0,8% dei tre mesi precedenti. Le importazioni italiane risultano al -3,7% nel terzo trimestre contro il -2,6% del trimestre precedente. In Cina si registra un calo dell'export del 6,1%, in parte dovuto ai macchinari e ai prodotti siderurgici. In calo anche l'import cinese, del 3,5%. L'export risulta lievemente negativo in Giappone (- 0,7%) e in aumento in Corea del Sud (1,2%), trainato dalla vendita di auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA