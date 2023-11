Mfe-Mediaset corre in Borsa (+6%) dopo conti e stime dividendo

Accelera Mfe-Mediaset in Piazza Affari dopo i conti dei primi nove mesi e la conferma della politica dei dividendi almeno al 50% dell'utile: il titolo B, il più rappresentativo con dieci diritti di voto, dopo un avvio positivo sale fino al 6% sopra i tre euro, l'azione A cresce del 5,9% a quota 2,12.

Il direttore finanziario del Biscione, Marco Giordani, ha confermato la recente politica sui dividendi del gruppo, con la previsione di distribuire con la cedola "almeno il 50% dell'utile netto". Lo ha specificato durante la conference call con gli analisti finanziari sui dati dei primi nove mesi dell'anno, che sono in genere migliori delle stime della vigilia. In particolare l'utile netto di 71 milioni è superiore ai 56 milioni previsto.

Al titolo fanno bene anche le stime sui ricavi pubblicitari di Mfe-Mediaset in Italia nei primi undici mesi dell'anno, che sono visti in crescita tra l'1% e l'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 nonostante un mercato difficile per le società media.



