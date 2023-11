Folgiero, crescerà molto la difesa italiana nell'export

"Io sono molto soddisfatto di come stiamo creando una chimica industriale e una chimica a livello di sistema; penso che ci guadagni in efficacia la difesa italiana in Europa e la difesa italiana nell'export, che è un mercato che darà grandissime soddisfazioni, che nel prossimo ciclo industriale, quello dell'export, crescerà molto". Lo prevede l'a.d. di Fincantieri Pierroberto Folgiero, come ha detto rispondendo a una domanda sul rapporto con Leonardo, a margine di un incontro.

"Quello che stiamo facendo con Leonardo è chiarire, con la massima lealtà intellettuale, quello che diciamo sempre con Roberto Cingolani: quello che vola lo fanno loro, quello che nuota lo facciamo noi e insieme, con tutto il resto del sistema Paese, ci focalizziamo su come interpretare il ruolo dell'Italia a livello internazionale nel settore della difesa" ha aggiunto Folgiero. Questo settore "cercherà sempre più nuovi equilibri, a livello di blocco europeo. Quindi noi siamo centrali nel rapporto tra il sistema della difesa francese, per esempio, e il sistema della difesa tedesco. Siamo anche molto utili fuori dall'Europa - ha spiegato - perché siamo in un mondo in cui aumentano i requisiti e soprattutto la domanda di difesa, siamo fornitori di tecnologia sulla piattaforma geopolitica del Paese.

Quindi stiamo battendo molto bene i limiti di batteria tra il nostro dominio e il dominio di Leonardo e contemporaneamente stiamo aumentando la capacità di fare sistema senza code di conflitti o senza sovrapposizioni che ci renda come sistema paese più visibili e forti in Europa e più forti nell'export".

Insomma, per Folgiero Fincantieri e Leonardo sono "una combinazione vincente".



