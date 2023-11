Elkann, ogni nostro stabilimento ha missione chiara

"Oggi ogni nostro stabilimento ha assunto una chiara missione. Melfi diventerà il centro della produzione di auto elettriche di media taglia. Cassino sarà specializzata nelle elettriche più grandi. Termoli è impegnata in una riconversione fondamentale: dalla produzione di motori termici a gigafactory europea: un investimento di 2,1 miliardi.

Vale per tutti i nostri stabilimenti. Qui, a Mirafiori, oltre alle produzioni esistenti, dopo l'avvio del centro per l'economia circolare, prevediamo di realizzare un impianto per la produzione di trasmissioni elettriche con Punch Powertrain" Lo ha detto il presidente di Stellantis John Elkann. "Questo nostro ulteriore investimento a Torino - ha aggiunto - dimostra l'impegno di Stellantis verso l'Italia nel contesto evolutivo del settore e anche la capacità delle comunità dove siamo presenti di rinnovarsi costruendo il loro futuro"



