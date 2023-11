Cattaneo compra un milione di azioni Enel,sale a 2,5 milioni

L'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Flavio cattaneo, "nella giornata di ieri ha acquistato 1.000.000 di azioni Enel tramite una società da lui interamente controllata, al prezzo medio ponderato di 6,3996 euro per azione. Considerando i nuovi acquisti, che fanno seguito a quelli del 27 luglio e del 31 maggio 2023, Flavio Cattaneo ha incrementato il suo portafoglio a 2.500.000 azioni Enel, per un valore totale di circa 16 milioni di euro". Lo comunica il gruppo energetico con una nota, dopo che ieri il manager aveva annunciato l'acquisto in occasione della presentazione del piano strategico 2024-2026 ai mercati finanziari e ai media.



