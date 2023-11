Bper, al via raccolta fondi contro la violenza sulle donne

Bper Banca ha lanciato la raccolta fondi "Insieme per le donne" a favore del Fondo autonomia di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. La campagna, giunta al secondo anno e attiva dal 24 al 30 novembre, è destinata alle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e che non dispongono delle risorse economiche sufficienti per una vera autonomia economica e abitativa.

Il 31,6% delle donne accolte nei centri gestiti da D.i.Re - spiega l'associazione - ha subito violenza economica, una forma di costrizione che limita fortemente la possibilità delle donne di intraprendere percorsi di autonomia, non rendendole realmente libere di scegliere.

Bper Banca contribuirà alla raccolta fondi attraverso una donazione diretta, a cui si aggiungeranno varie attività di educazione finanziaria per prevenire i fenomeni di violenza economica. L'istituto ha poi previsto il coinvolgimento di tutti i dipendenti e le dipendenti del gruppo in una serie di iniziative di sensibilizzazione, divulgazione e formazione, che inizieranno nei prossimi mesi. Bper realizzerà inoltre, insieme all'associazione D.i.Re, un vademecum sulla violenza economica.

Per sostenere il progetto di raccolta fondi "Insieme per le Donne" e contribuire alla lotta contro la violenza economica è possibile effettuare una donazione a favore di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza direttamente tramite bonifico all'Iban IT36I0538705006000003721296.



