Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, in luce Mps

La Borsa di Milano (+0,28%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle banche, nel giorno del rinnovo del contratto per i lavoratori del settore, con Mps (+1,5%) che si mette in mostra e sale a 2,93 euro, oltre il prezzo di collocamento della quota ceduta dal Tesoro. Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 176 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale di sette punti base al 4,38%.

Tra le altre banche si registrano acquisti su Unicredit (+1,4%), Bper (+1,3%), Intesa (+0,7%) e Banco Bpm (+0,4%).

Seduta in rialzo anche per l'energia con il prezzo del petrolio in calo. Avanzano (+1,4%), Saipem (+1,1%) e Tenaris (+0,6%). In testa al listino principale anche Snam e Italgas (+1,4%) e Leonardo (+0,8%).

Giornata contrastata per le utility mentre il prezzo del gas è in rialzo. In positivo A2a (+0,4%), deboli Enel e Erg (-0,1%) e Erg (-0,2%). Poco variata Tim (+0,01%), alle prese con le vicende legate alla cessione della rete. In fondo al listino Prysmian (-1,5%), Banca Generali e Campari (-1%) e Ferrari (-0,9%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si registra il balzo di Mfe-Mediaset, nel giorno dei conti dei nove mesi. Le azioni di tipo B, le più rappresentative con dieci diritti di voto, hanno guadagnato il 6,2% a 3,06 euro e quelle di tipo A +7,2% a 2,15 euro.



